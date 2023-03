Tientallen passagiers gewond na hevige turbulentie

Op twee Duitse vluchten raakten woensdagnacht tientallen inzittenden gewond nadat de vliegtuigen plots werden getroffen door hevige turbulentie.

De incidenten vonden plaats aan boord een Airbus A330Neo van Condor en een Airbus A330 van Lufthansa.

De machine van Condor was opgestegen van Frankfurt en onderweg naar Mauritius. Twee uur voor de landing kreeg het vliegtuig plotseling te maken met turbulentie. Twintig inzittenden, waaronder cabinepersoneel, raakten gewond en werden na aankomst medisch onderzocht. Ook liep de gloednieuwe A330neo schade op aan de cabine en moest daarom op de luchthaven van Mauritius blijven staan. De Airbus in kwestie, D-ANRA, raakte in december ook al beschadigd aan de vleugel voordat de aflevering aan de chartermaatschappij plaatsvond. Condor hoopt snel een vervangend toestel naar het land te vliegen om de overige reizigers op te halen.

Rond dezelfde tijd kreeg ook een ander Duits geregistreerd vliegtuig, registratie D-AIKK, te maken met zware turbulentie. Een Airbus A330 van Lufthansa was onderweg van Austin (Verenigde Staten) naar Frankfurt, toen het toestel onverwachts begon te schudden. De passagiers waren op dat moment net aan hun avondeten begonnen. Volgens een ooggetuige leek het alsof de Airbus plots in een vrije val belandde waardoor mensen en voedsel tegen het plafond werden geslagen. De piloten van de Lufthansa-vlucht besloten vervolgens een voorzorgslanding te maken in Washington D.C. waar zeven passagiers naar een ziekenhuis in de buurt werden vervoerd.