Boeing-topman komt van koude kermis thuis

Dave Calhoun, topman van Boeing, kan fluiten naar een bonus van zeven miljoen dollar, omdat de 777X tot vandaag de dag nog steeds niet op de markt te vinden is.

Het doel was dat de machine voor het einde van 2023 in gebruik genomen werd. In een bedrijfsarchivering in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van 18 april, die in handen is van Reuters, valt te lezen dat dit streven niet gehaald gaat worden. De 777X is het zorgenkindje van Boeing en kreeg afgelopen jaren met meerdere technische problemen te maken. De CEO nam echter wel meerdere beslissingen over het 777X-programma in het belang van de vliegtuigbouwer, maar dat was niet genoeg om het toestel op tijd te leveren. Als gevolg hiervan ontvangt Calhoun geen bonus die hem aanvankelijk bij het vervangen van voormalig CEO Dennis Muilenburg wel beloofd was. Tenminste, als hij minimaal zeven mijlpalen tegen het eind van 2023 zou weten te bereiken. Een van die andere mijlpalen is de eerste Starliner-lancering die momenteel in april gepland staat.

Andere doelstellingen

Ondanks dat nam de huidige topman vorig jaar een loon van zeven miljoen euro mee naar huis, terwijl dat een jaar eerder nog vier ton meer was. De raad van bestuur van Boeing stelt dat hij er wel in slaagde in 2020 de geplaagde Boeing 737 MAX haar rentree in het luchtruim te laten maken nadat de machine na de crashes met Lion Air en Ethiopian Airlines en andere problemen langdurig en ook meerdere keren aan de grond moest blijven staan. Verder haalde Calhoun volgens de raad van bestuur meerdere prestatiedoelstellingen en loopt hij met andere op schema.

777X is zorgenkindje

Boeing maakte in april 2022 bekend dat de eerste levering van de 777X met drie jaar uitgesteld werd. Problemen met andere types, waaronder met de 787, resulteerden tot vertraging in het 777X-programma. Onder meer producenten zouden onderdelen van de geplaagde machine niet op tijd hebben geleverd. Daarnaast schortte Boeing begin december vorig jaar testvluchten op, omdat een van de motoren (GE9X-motor) ‘ongewoon gedrag’ vertoonde. Deze problemen deden zich voor nadat de Amerikaanse vliegtuigbouwer in november 2021 haar 777X presenteerde op de Dubai Airshow.