KLM-topvrouw vergelijkt: ‘Je zag het toen’

Een aantal luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, spant een rechtszaak aan tegen de krimp van Schiphol. Marjan Rintel ziet dit als de enige kans die de maatschappij nog heeft.

Het aantal vluchten moet afnemen van 500.000 per jaar naar 440.000. Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, gaf aan dat de teller in november dit jaar al op 460.000 moet staan. Dit heeft enorme gevolgen voor de operaties van luchtvaartmaatschappijen. Onder meer Transavia, easyJet, Corendon, Delta Air Lines en TUI stappen daarom naar de rechter. Zij noemen het plan van de overheid ‘onacceptabel’ en ‘onterecht’. ‘De hele wereld is verbaasd. We gaan bij de rechter betogen dat de procedure die het kabinet kiest voor de 460.000 , de experimenteerregeling, helemaal niet mag’, aldus Rintel tegen het Parool. Alternatieven zouden volgens maatschappijen onvoldoende meegewogen zijn. Rintel zei eerder dat vlootvernieuwing een optie was om de CO2-uitstoot te reduceren. Vanaf eind 2023 worden bij KLM bijvoorbeeld de huidige Boeing 737-machines vervangen door de zuinigere Airbus A320- en A321neo.

KLM-netwerk

Een krimp betekent dat reizigers in vakanties minder mogelijkheden krijgen om vanuit Schiphol naar bestemmingen te vliegen. Tevens kunnen mensen besluiten te vertrekken van een luchthaven vlak over de Nederlandse grens, zoals Münster-Osnabrück of Weeze óf zelfs nog verder weg. ‘Je zag het afgelopen zomer al aan de lange rijen op Schiphol: veel Nederlanders willen graag weer reizen. Als Schiphol moet krimpen, rijden ze straks naar Frankfurt en pakken daar een vliegtuig. Daar is het klimaat niet bij gebaat’, vervolgde Rintel.

Rintel verwacht dat de krimp bij 460.000 vluchten per jaar ervoor zorgt dat KLM tien bestemmingen moet opgeven. Indien dat aantal reduceert tot 440.000 zou het naar verwachting zelfs om twintig gaan. Zelfs bestemmingen als Boston, Taipei, Tel Aviv en Istanbul zouden daardoor mogelijk uit het netwerk verdwijnen. ‘Schiphol en KLM hebben we met elkaar opgebouwd. Als dat wordt afgebroken, krijg je dat niet meer terug.’