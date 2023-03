Lufthansa openbaart plannen resterende A380’s

Lufthansa haalt mogelijk volgend jaar nog twee Airbus A380’s terug. Het is niet de eerste keer dat de Duitse luchtvaartmaatschappij dat doet.

Vier A380’s maken dit jaar hun rentree in de vloot van Lufthansa. Twee machines, de D-AIMK en D-AIMM, krijgen momenteel onderhoud. Die eerste bevindt zich in Manila, terwijl de andere op Frankfurt gestationeerd staat. Het plan is dat de komende weken nog twee A380’s aansluiten. Deze bevinden zich momenteel in Teruel. Deze vier vliegtuigen voeren komende zomer vluchten uit vanaf de luchthaven van München. Daarnaast is het streven dat volgend jaar nog twee superjumbo’s zich daarbij aansluiten, maar daar is nog geen definitieve bevestiging van. Het is dan ook nog niet bekend hoeveel A380’s, naast de vier die wel bevestigd zijn, terugkeren in de Lufthansa-vloot. Maximaal kan de maatschappij vier andere A380’s terughalen, omdat zes van de ooit veertien superjumbo’s teruggegeven worden aan Airbus en daarmee de vloot verlaten.

Geen vervanging A380

Afgelopen week bestelde Lufthansa nieuwe langeafstandsvliegtuigen. Het betrof 22 Airbus A350’s en Boeing 787’s die de 747-400’s moeten vervangen. De A380 én 747-8 werden niet genoemd als toestellen die door de aanschaf van nieuwe machines de vloot moeten gaan verlaten. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij laat aan Aerotelegraph weten dat deze twee types ‘aanzienlijk jonger’ zijn dan de A340’s, 777-200’s, 767-300’s en 747-400’s. Ondanks dat stuurde Lufthansa gedurende de coronacrisis de superjumbo’s naar een opslagplaats en leek het einde van hun tijdperk nabij. Echter, halverwege mei vorig jaar werd gespeculeerd dat een terugkeer op de loer zou liggen en 2 december werd dat werkelijkheid.