Luxair gaat voor Boeing 737 Max

Luxair kondigde vrijdag aan vier Boeing 737 Max 8-toestellen te hebben besteld. De eerste twee worden voor de zomer geleverd.

De twee vliegtuigen die de maatschappij dit jaar nog in ontvangst neemt worden geleased voor een periode van vier jaar. De andere twee 737 Max’en zijn direct besteld bij Boeing en worden naar verwachting in 2026 geleverd. Luxair is nog in gesprek met Boeing over twee extra toestellen. Als het leasecontract van de aanstaande twee vliegtuigen afloopt in 2027, wil het bedrijf namelijk over twee nieuwe machines beschikken.

Gilles Feith, Luxair-CEO, liet vrijdag weten dat hij blij is met de bestelling: ‘Ik wil onze medewerkers die ons de afgelopen jaren hebben geholpen, al onze gewaardeerde klanten en Cargolux bedanken voor de ondersteuning. Vandaag is nog maar het begin om de toekomst van Luxair op de lange termijn veilig te stellen. Het bedrijf staat nog veel meer te wachten.’

De vliegtuigen worden voornamelijk ingezet voor dochtermaatschappij Luxair Tours, zodat het routenetwerk verder kan worden uitgebreid. Momenteel zet de airline 737-700’s en 737-800’s in op de vakantieroutes. De nieuwe 737 Max’en zullen de vier kleine en oude 737-700’s geleidelijk vervangen. De 737 Max staat Luxair tevens toe om verder te vliegen. Vanaf de zomer wordt de machine onder andere ingezet op vluchten naar Dubai, Kaapverdië en Senegal.

Dash 8

Om het reguliere routenetwerk van Luxair te onderhouden gebruikt de maatschappij elf Dash 8-400’s. In 2024 of 2025 maken ook de Dash-toestellen plaats voor nieuwe vliegtuigen. Volgens Feith wordt er gekeken naar de Airbus A220 en de Embraer E2.