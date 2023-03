Oekraïense piloten naar VS voor F-16-training

Volgens Amerikaanse media zijn er momenteel twee Oekraïense piloten in de Verenigde Staten om geëvalueerd te worden door Amerikaanse militairen.

De beoordeling is bedoeld om te bepalen hoe lang het zou kunnen duren om Oekraïense piloten op te leiden voor straaljagers, zoals de F-16. De vaardigheden van de Oekraïners worden geëvalueerd op simulatoren op een Amerikaanse militaire basis in Tucson. De twee piloten worden binnenkort mogelijk vergezeld door collega’s, de Amerikaanse autoriteiten gaven namelijk toestemming deze maand nog eens tien Oekraïense vliegers naar de VS te brengen. Oekraïne geeft aan dat er tientallen piloten klaarstaan voor de reis naar Amerika.

De komst van de twee piloten houdt in dat de eerste keer Oekraïense piloten naar de VS zijn afgereisd om daar hun vaardigheden te demonstreren. ‘Het programma gaat over het beoordelen van hun capaciteiten als piloten, zodat we ze beter kunnen adviseren over hoe ze de capaciteiten kunnen gebruiken die ze hebben en die we ze hebben gegeven’, aldus een functionaris.

Levering F-16’s

De functionaris benadrukte direct dat het traject niet betekent dat er ook daadwerkelijk vliegtuigen worden geleverd aan Oekraïne. Mocht de VS er wel voor kiezen om bijvoorbeeld F-16’s te leveren, dan zouden de kosten kunnen oplopen tot ruim 10 miljard euro, afhankelijk van het model en de hoeveelheid. De Amerikaanse luchtmacht schat in dat Oekraïne uiteindelijk tussen de vijftig en tachtig F-16’s nodig zal hebben om haar huidige luchtmacht te vervangen. Afhankelijk van de staat van de vliegtuigen kan het anderhalf tot zes jaar duren om zoveel F-16’s aan Oekraïne te leveren.