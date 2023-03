Passagiers Rossiya 737 snakken naar adem | Video

Een Boeing 737 van Rossiya Airlines maakte vorige week een ongeplande landing. Het gebrekkige onderhoud ligt daaraan mogelijk ten grondslag.

Het toestel verzorgde een binnenlandse vlucht van Sochi naar Krasnoyarsk. Russische luchtvaartmaatschappijen voeren voornamelijk vluchten binnen het eigen landsgrenzen uit, omdat een groot aantal landen sancties instelden als vergelding op de oorlog in Oekraïne. Russische airlines zijn in veel luchtruimen niet meer welkom, evenals op luchthavens.

Tegen het einde van de vlucht kreeg de Rossiya-737 te maken met luchtdrukproblemen. Noodgedwongen zetten de passagiers en cabineleden zuurstofmaskers op. Een aantal daarvan bleek niet te werken. Op videobeelden die op de sociale media circuleerden is de paniek bij de reizigers zichtbaar: een vrouwelijke passagier houdt haar handen op haar oren, terwijl een baby aan het schreeuwen is. Uiteindelijk landde het toestel veilig op haar eindbestemming. Disturbing footage from a #Boeing-737 that made an emergency landing in Krasnoyarsk in Russia after cabin depressurization.

● The cabin pressure control system on the flight from Sochi failed. Western jets seized by the Kremlin are deteriorating due to lack of servicing & parts pic.twitter.com/uhKeFXHhHu— Jason Corcoran (@jason_corcoran) February 24, 2023

‘Stokoud’

Yulia, een van de inzittenden aan boord van de 737-vlucht, laat weten dat haar zuurstofmasker niet naar behoren functioneerde. ‘Ik opende mijn ogen (toen ze pijn aan haar oren kreeg, red.) en de lichten flikkerden al, zuurstofmaskers kwamen naar beneden en er was paniek in het vliegtuig. Ik heb mijn riem vastgemaakt en daarna zette ik een zuurstofmasker op. Er was niet genoeg zuurstof. Ik begon al te stikken’, schetst ze de situatie tegenover Daily Mail. Andrej Saltanov maakte het incident eveneens mee. Hij zegt dat de 737 ‘stokoud’ was. ‘De maskers van de passagiers naast me vielen niet eens naar beneden’, constateert de inzittende.

Gebrek aan onderhoud

Naast het weren van Russische vliegtuigen, mogen vliegtuigbouwers, waaronder Airbus en Boeing, geen reserveonderdelen meer naar Rusland sturen. Als gevolg daarvan loopt de vliegveiligheid gevaar, iets waar Airbus al eerder voor waarschuwde. ‘Daarom zal het voor Russische luchtvaartmaatschappijen steeds moeilijker worden hun vliegtuigen te onderhouden en te repareren. Dat zou kunnen leiden tot meer van dit soort gebeurtenissen’, reageert Denis Brailsford, hoofd vermogensbeheer bij de Britse luchtvaartadviesgroep IBA, naar aanleiding van het incident van de 737 van Rossiya tegenover Business Insider.