Dronken passagier plast midden in cabine

Een Indiase student is na aankomst op de luchthaven van Delhi gearresteerd nadat hij zichzelf en een medereiziger tijdens de vlucht had ondergeplast.

De man, die in de Verenigde Staten studeert, was onderweg van New York JFK Airport naar India. Volgens een rapport dronk de reiziger veel alcohol tijdens de vlucht en was hij na enige tijd dronken.

De vlucht werd uitgevoerd door American Airlines. De luchtvaartmaatschappij maakte het volgende bekend over het voorval: ‘De vlucht werd bij aankomst in Delhi opgewacht door de politie vanwege een storende passagier. De purser liet weten dat de passagier zwaar bedwelmd was en zich niet hield aan de instructies van de bemanning. Hij had herhaaldelijk ruzie met het personeel, was niet bereid om te gaan zitten en bracht voortdurend de veiligheid van de bemanning en het vliegtuig in gevaar. Nadat hij ook de rust van medepassagiers verstoorde, urineerde hij uiteindelijk op de reiziger naast hem.’

Consequenties

Het grootste slachtoffer van het incident, de medepassagier die naast de dronken student zat, besloot geen aanklacht in te dienen ‘omdat de man zijn excuses aanbood en bang was dat het anders zijn reputatie en carrière zou verpesten’. American Airlines denkt daar anders over en diende wel een klacht in. De Indiase politie geeft aan dat ‘er zo sterk mogelijk tegen hem wordt opgetreden om dergelijke acties in de toekomst te voorkomen.’

Dronken

Het is niet de eerste keer dat passagiers te diep in het glaasje kijken in een vliegtuig en zich daarna flink misdragen. In 2022 probeerde een beschonken man de deur tijdens een TUI-vlucht te openen. Hij had naast alcohol ook cocaïne gebruikt. Enkele jaren eerder probeerde een Britse man zijn vliegangst onder de knie te krijgen door te veel alcohol te nuttigen, waarna hij het hele wc-hokje onderplaste. Tijdens zijn vluchtpoging duwde hij een stewardess omver en viel hij vervolgens van de vliegtuigtrap met zijn gezicht op het asfalt.