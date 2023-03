Nieuwe hoop voor zoektocht Malaysia MH370

Het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity wil deze zomer de zoektocht naar Malaysia Airlines vlucht MH370 hervatten, meldt persbureau Reuters.

Voice370, een groep van nabestaanden van MH370, heeft de Maleisische overheid gevraagd weer met Ocean Infinity samen te werken. Het bedrijf wordt alleen betaald als de verdwenen Boeing 777 wordt teruggevonden.

De afgelopen jaren, terwijl de zoektocht was afgelopen, zette Ocean Infinity haar eigen onderzoek naar de verdwijning voort. Het bedrijf verwacht daardoor nu een veel betere kans te hebben het vliegtuig terug te vinden. Als de Maleisische overheid akkoord gaat met het voorstel van Ocean Infinity en de nabestaanden, kan de zoektocht deze zomer weer worden hervat.

Sinds 2014 zijn in zes landen, waaronder Zuid-Afrika en Madagaskar, 33 brokstukken gevonden die gelinkt zijn aan de MH370. Experts beschouwen dit als een bewijs dat de machine in de Indische Oceaan is gestort. Een teruggevonden deel van de vleugel stond in de landingsstand en dat verwijst naar een bewuste actie van een piloot. In 2018 werd de zoektocht naar de mysterieus verdwenen Boeing 777 na 1543 dagen gestaakt.