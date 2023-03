Rechter oordeelt: minimum beenruimte niet nodig

Amerikaanse rechters hebben geoordeeld dat de FAA, de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Staten, geen minimum stoelafstand hoeft vast te stellen.

In 2018 gaf het Amerikaanse Congress de opdracht om een minimum vast te stellen voor de stoelafstand in vliegtuigen. Ook de breedte van de stoelen zou met nieuwe wetgeving gereguleerd moeten worden. De opdracht kwam nadat de organisatie FlyersRights beargumenteerde dat een te krappe opstelling van stoelen in het vliegtuig ten koste gaat van de vliegveiligheid.

‘De FAA en het Department of Transportation kunnen hun verantwoordelijkheid om de veiligheid van vliegtuigstoelen te waarborgen niet langer ontkennen, vertragen en delegeren’, verklaarde Paul Hudson, voorzitter van FlyersRights.org en lid van de FAA Aviation Rulemaking Advisory Committee vorig jaar in een persbericht. De rechters gingen daar echter niet in mee, omdat er onvoldoende bewijs is voor de beweringen van FlyersRights.

‘Veel vliegtuigstoelen zijn oncomfortabel krap, dat is waarom sommige passagiers bijbetalen voor extra ruimte. Tenzij de stoelen zo krap worden dat het gevaarlijk is, is er geen regulering nodig’, aldus een van de rechters die over de zaak oordeelde.