Voorstel om luchthaven Tempelhof tot woonwijk te maken

De Duitse politicus Kai Wegner, die namens de CDU in het Berlijnse parlement zit, heeft voorgesteld om de voormalige luchthaven Tempelhof gedeeltelijk te gebruiken voor woningbouw.

Het voorstel heeft tot veel kritiek geleid, aangezien in een referendum in 2014 juist tegen nieuwbouw op het terrein werd gestemd. Andere lokale politici hebben zich negatief uitgelaten over het voorstel van Wegner, omdat het volgens hen een te beperkt effect zou hebben op de woningnood in Berlijn.

De kans dat het voorstel van Wegner wordt uitgevoerd lijkt klein, gezien de beschermde status van de historische gebouwen op Tempelhof. Daarnaast hebben de meeste lokale partijen aangegeven het niet bindende referendum van 2014 te willen respecteren.

Het bestuur van het voormalige vliegveld wil de oude luchthavengebouwen de komende jaren omtoveren tot een cultureel centrum. Bij deze ontwikkeling moeten de klassieke aspecten van de luchthaven behouden blijven. Ook het stadspark, inclusief landingsbaan, moet volgens de huidige plannen blijven bestaan.