Edelweiss A340 raakt beschadigd tijdens vlucht

Een Airbus A340 van Edelweiss raakte woensdag onopgemerkt beschadigd tijdens een vlucht. Kort daarvoor was het toestel nog goed gecontroleerd tijdens een onderhoudsbeurt.

De A340, registratie HB-JMD, was op weg van Zurich naar Phuket, Thailand. De vlucht verliep rustig en kwam, nadat te zijn vertrokken met iets vertraging, op tijd aan op de bestemming. Eenmaal geland voerden de piloten een routinecheck uit aan het vliegtuig. Daarbij kwamen ze erachter dat ze een paneel misten. De Airbus bleef vervolgens staan om te worden gerepareerd. De retourvlucht werd door een vervangende machine van Edelweiss uitgevoerd.

Het vleugelpaneel was niet alleen kwijt, maar had ook de motor beschadigd. Later bleek dat er een aantal schroeven misten die het paneel en de vleugel bij elkaar moesten houden. Het meest opmerkelijke aan het incident is dat het Edelweiss-toestel op de luchthaven van Zürich twintig uur voor vertrek nog een A-check onderging. De routinecontrole en onderhoudscheck konden blijkbaar niet voorkomen dat het vliegtuig een paneel verloor. Edelweiss bevestigt het incident en geeft aan dat er een onderzoek is gestart naar de toedracht.

Overeenkomst

Dat een vliegtuig in de lucht een paneel kwijtraakt komt vaker voor. Zo was een Boeing 767 van Latam in 2019 net opgestegen toen het een onderdeel verloor. Dit kwam op een golfbaan terecht, vlak naast drie golfers. Overeenkomst met het incident met de A340 van Edelweiss: ook dit vliegtuig had net een grote onderhoudsbeurt ondergaan.