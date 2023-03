Manchester Airport getroffen door muizeninvasie

Het personeel van Ryanair is er helemaal klaar mee, de muizen zijn overal. De luchthaven van Manchester wil de muizenissen zo snel mogelijk oplossen.

De plaag begon al in september. Een aantal muizen vond toen hun weg naar de rustruimte en kantine van Ryanair op Manchester Airport. Algauw bleek dat de diertjes zich daar erg op hun gemak voelden. Voordat het personeel het wist liepen er steeds meer muizen rond. ‘We vroegen Ryanair en de luchthaven om hulp, maar daar werd geen gehoor aan gegeven’, aldus een getroffen bemanningslid.

Manchester Airport gaf aan dat het in december pas hoorde van het probleem en schakelde toen een verdelger in. Helaas heeft dat niet veel nut gehad. De plaag is inmiddels zo erg dat werknemers er niet meer willen zitten. Een stewardess licht de situatie toe: ‘Ze klimmen op onze benen en lopen om onze voeten heen. Een muis sprong gisteren zelfs op de schouder van mijn collega terwijl ze sliep. Ook springen ze over ons heen. Kortom, we zijn als een speeltuin voor hen.’ Tot nu toe zijn er maar vijf muizen gezien in de kamer. ‘Maar als het stil is, hoor je ze allemaal over ons heen lopen en krabben aan de muren en het plafond.’

De luchthaven zegt dat ze het probleem zo snel mogelijk willen oplossen en laat weten dat er in samenwerking met Ryanair opnieuw een ongediertebestrijder wordt ingezet.



Muizen vermenigvuldigen zich razendsnel. In ongeveer zes weken is een muis volwassen en kan het voortplanten beginnen. Een muizenpaar kan binnen één jaar wel 2.000 nakomelingen op de wereld zetten. Een muis legt gemiddeld tachtig keutels per dag. Daarnaast laten ze overal urine achter, in feite zijn ze doorlopend (in de meest letterlijke zin des woords) incontinent. Dit niet alleen om hun territorium af te bakenen, maar ook omdat ze door hun slechte zicht de weg weer terugvinden door de geur van hun urine. Ze herkennen hun familie eraan en het is hun manier om met elkaar te communiceren.