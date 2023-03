Romp IL-76 breekt: één dode

Tijdens een test waarbij de romp van een vliegtuig onder hoge druk komt te staan is één dode gevallen. De test vond plaats bij de Aviastar-fabriek in Rusland.

De Russische vliegtuigfabrikant UAC bevestigt dat er een ongeluk is gebeurd in de fabriek in Ulyanovsk. ‘Tijdens het testen van een rompsegment in productie deed zich een tragisch incident voor’, aldus het bedrijf. ‘Meerdere medewerkers raakten gewond en één medewerker overleed.’ UAC heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeluk. Het ongeluk komt ruim een jaar nadat Aviastar aangaf de productie van de toestellen te verhogen tot vijf Il-76’s per jaar. De fabriek levert verder onderhoudsdiensten voor de Antonov An-124 en is ook betrokken bij de productie van de nieuwe Irkut MS-21.

Het vliegtuig in aanbouw was een MD-90A, een militaire variant van de Ilyushin IL-76. Volgens UAC gebeurde het ongeval tijdens een druktest waarbij enorme krachten op de romp van het toestel worden uitgevoerd. Dit soort testen vinden plaats omdat vliegtuigen bestand moeten zijn tegen voortdurend wisselende drukomstandigheden. Daarom worden nieuw gebouwde machines tijdens de productie getest op stress en onderworpen aan krachten die ze in commerciële dienst nooit zullen ervaren. Zo wordt de veiligheid van een vliegtuig gegarandeerd.

Boeing

Bij Boeing ging het twee keer ook flink mis tijdens zo’n druktest. De eerste keer vloog een vrachtdeur van de romp van een nieuwe Boeing 777X. Bij dat tweede incident brak de romp van een andere Boeing 777X zelfs doormidden.