Jet Airways plaatst mogelijk megabestelling

Ondanks dat Jet Airways nog steeds niet vliegt, verwacht men dat deze luchtvaartmaatschappij een grote bestelling gaat plaatsen voor nieuwe vliegtuigen.

Een rapport vermeldt dat ’Jet Airways in gesprek is met vliegtuigfabrikanten om een bestelling te plaatsen van ten minste 200 vliegtuigen van zowel kleine, middelgrote als grote ’narrowbodies’ op de vliegshow van Parijs in juni’. Het is nog niet bekend of de toestellen van één of meerdere fabrikanten komen.

Een leasebedrijf denkt dat Jet Airways zelfs meer vliegtuigen nodig heeft om het routenetwerk te kunnen onderhouden. Volgens de CEO van dat bedrijf moet elke potentiële bestelling van de airline uit ’voldoende aantallen en verschillende soorten vliegtuigen bestaan om ervoor te zorgen dat de maatschappij over de juiste machines beschikt om het geplande netwerk te ondersteunen.’ Hij denkt dat Jet Airways daarvoor 250 tot 300 vliegtuigen nodig heeft om de komende tien jaar te kunnen vliegen.

Failliet

Jet Airways is druk bezig met een herstart. In 2019 ging het bedrijf namelijk failliet omdat het niet over voldoende financiële middelen beschikte. Door het faillissement stond een Boeing 777 van de airline jarenlang op Schiphol-Oost. Die machine is inmiddels overgevlogen naar Mojave voor ontmanteling. Begin 2021 werd bekend dat de maatschappij weer een doorstart wil maken met de hoop die zomer de vluchtuitvoering weer te starten.