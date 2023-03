Kenya Airways beschuldigt Boeing om voorzorgslandingen

Een Boeing 787-8 van Kenya Airways moest in twee weken tijd twee keer uitwijken vanwege technische problemen. De maatschappij stelt dat Boeing hiervoor verantwoordelijk is.

De voorzorgslandingen werden beide in februari gemaakt. De eerste keer steeg de 787 op van de internationale luchthaven van Nairobi en keerde bijna direct daarna weer terug. Bij het tweede voorval maakte het toestel een voorzorgslanding op Londen Heathrow Airport. Kenya Airways zegt dat technische problemen beide ongeplande landingen veroorzaakten. Daaraan voegden ze toe dat zij niet de enige gebruiker zijn van het type die het met soortgelijke uitdagingen kreeg te stellen.

Kenya Airways licht de problemen als volgt toe: ‘De technische problemen waarmee sommige van onze vliegtuigen kampen, zijn ook ontdekt bij andere maatschappijen die de 787 gebruiken. Er kan geen sprake zijn van een relatie met het huidige tekort aan onderdelen in de industrie, aangezien alle onderhoudsschema’s worden nageleefd.’ De airline geeft verder aan dat de problemen bij 787’s van alle leeftijden voorkomen.

Ontwerpfout

‘De ommekeer was uit voorzorg gemaakt wegens een fout bij de welvingskleppen, zogenaamde ‘slats’. De hoofdoorzaak is corrosie in een roterende actuator in het slat-systeem. Het probleem treft minstens zes 787’s in de vloot van Kenya Airways . Volgens deze airline is dit te wijten aan een ontwerpfout van Boeing waardoor vocht het systeem kan binnendringen en dientengevolge corrosie veroorzaakt.