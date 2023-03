Passagier overleden na hevige turbulentie

Een privévliegtuig kreeg vrijdag vlak na de take-off te maken met turbulentie. Een van de inzittenden kwam mogelijk daardoor om het leven.

De zakenjet, een Bombardier Challenger 300, was opgestegen van Keene Airport in de Verenigde Staten met Leeseburg Airport als bestemming, ongeveer 600 kilometer ten zuidoosten van Keene. Aan boord bevonden zich behalve de twee piloten drie passagiers. Vlak na de start werd het toestel plots getroffen door hevige turbulentie. Toen de situatie in de cabine volledig omsloeg, besloten de piloten uit te wijken naar een vliegveld in de buurt.

Eenmaal aangekomen bleek een van de passagiers, een 55-jarige vrouw, te zijn overleden. De National Safety Transportation Board startte vervolgens een onderzoek naar het fatale incident. Een woordvoerster liet weten dat ze op dit moment nog geen informatie kunnen verstrekken over de doodsoorzaak van de passagier in kwestie.

Lufthansa

In dezelfde week vond een ander incident plaats in de VS waarbij ook sprake was van hevige turbulentie. Een Lufthansa-vlucht was genoodzaakt uit te wijken naar Washington D.C. nadat het vliegtuig, een Airbus A330, plots in een vrije val belandde. Hierdoor raakten meerdere passagiers gewond, waarvan zeven na aankomst naar een ziekenhuis in de buurt werden gebracht. Rond dezelfde tijd werd ook een Condor-vliegtuig op weg naar Mauritius flink heen en weer geschud. Twintig inzittenden moesten na aankomst medisch worden onderzocht.