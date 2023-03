Twee doden na mid-air botsing in Italië

In Italië zijn twee piloten van de Italiaanse luchtmacht omgekomen nadat de toestellen waarin zij vlogen elkaar raakten. De botsing wordt nog onderzocht.

Beide vliegers vlogen in kleine SIAI-Marchetti S-208M propellervliegtuigen. Dinsdagochtend stegen zij op voor een trainingsmissie boven de luchthaven van Guidonia, vlakbij Rome. Rond elf uur ‘s ochtends vond de botsing plaats. Een van de machines kwam op een geparkeerde auto terecht die voor een huis geparkeerd stond. Op de grond zijn geen gewonden gevallen.

Hoe de botsing kon gebeuren is nog onbekend. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Volgens sommige rapporten vlogen beide vliegtuigen als onderdeel van een formatie met vier toestellen. De overleden vliegers zijn geïdentificeerd als luitenant-kolonel Giuseppe Cipriano en majoor Marco Meneghiello.

Mid-air

Mid-air collisions komen ten opzichte van botsingen op de grond niet vaak voor. Veel vliegtuigen beschikken tegenwoordig ook over systemen (Bijvoorbeeld TCAS) die bij het signaleren van een toekomend vliegtuig alarm kunnen slaan ter voorkoming van een botsing. Omdat militaire vliegtuigen vaak dicht bij elkaar moeten vliegen of bijzondere manoeuvres maken, is het risico op een botsing veel groter dan bij een commercieel toestel. In 2021 verloor de Taiwanese luchtmacht nog twee F-5-straaljagers nadat die met elkaar in aanvaring kwamen.