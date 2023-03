Airbus A220 wordt dupe van hevige sneeuw

Een Airbus A220-300 van Air Baltic is op de luchthaven van Riga van de baan geraakt. Door het incident werd de luchthaven voor een uur gesloten.

Het toestel in kwestie voerde een vlucht uit vanuit Parijs, waarna het tijdens de landing in Riga van de baan afgleed. Uiteindelijk kwam de A220 met het neuswiel van de baan tot stilstand. Bij het incident raakte voor zover bekend niemand gewond. Het is onbekend of het vliegtuig beschadigd raakte tijdens het incident.