F-16 wijkt uit naar Eelde na birdstrike

Een Nederlandse F-16 heeft donderdagochtend, na een aanvaring met een vogel, een voorzorgslanding gemaakt op Groningen Airport Eelde.

Nadat het toestel met de vogel in botsing kwam zou de piloot motorproblemen hebben ervaren, waarna hij besloot uit te wijken naar de Groningse luchthaven. Door de voorzorgslanding werd de baan op de luchthaven tijdelijk gesloten. De vlieger is ongedeerd gebleven en de F-16 heeft voor zover bekend geen verdere schade opgelopen.

De straaljager is na de landing naar een hangar op de luchthaven gebracht om daar gerepareerd te worden. Hoe groot de schade is die door de vogel is aangericht is onbekend.