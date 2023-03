A330 maakt voorzorgslanding door ondraaglijke stank

Een Airbus A330 van Turkish Airlines moest op 5 maart terugkeren omdat er melding werd gedaan van rook in het vrachtruim en een vieze geur in de cabine. Het personeel deed later een stinkende ontdekking toen ze het ruim onderzochten.

De Airbus was op weg van Istanbul naar Barcelona. Tijdens de vlucht begon ineens een waarschuwingslampje te branden. Een sensor had rook of een andere gevaarlijke stof in het vrachtruim waargenomen. Het cabinepersoneel maakte kenbaar dat er ook een onaangename geur in de cabine hing. Uit voorzorg besloten de piloten terug te keren naar de luchthaven van Istanbul.

Eenmaal aangekomen in Turkije werd het vliegtuig goed onderzocht. Al snel werd de oorzaak van de waarschuwing geconstateerd. Aan boord bevond zich een hele lading Doerian-fruit. Deze groene, stekelige vrucht, ook wel stinkfruit genoemd, kan als hij overrijp is een niet te harden geur verspreiden. De geur moet dusdanig sterk zijn geweest dat het waarschuwingssysteem werd geactiveerd. De passagiers konden vijf en een half uur later met een vervangend toestel hun reis voortzetten.

Indonesië

Het is niet het eerste geval waarbij passagiers vertraging oplopen door het fruit. In 2018 ontstond er onrust aan boord een Sriwijaya-vlucht omdat de cabine heel erg stonk. Passagiers weigerden daardoor in te stappen en maakten ruzie met het cabinepersoneel. Achteraf bleek dat zich twee ton aan Doerian-vruchten in het vrachtruim bevond.

Doerian

De Doerian-vrucht wordt in veel Aziatische landen als delicatesse gezien, maar is vaak verboden in resorts en het openbaar vervoer door de zeer sterke geur. De geur van de vrucht doet denken aan een mengeling van terpentine, een open riool en uien.