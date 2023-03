KLM A330 krijgt nieuw leven

Een Airbus A330-200, die tot 2020 bij KLM vloog als de PH-AON, heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Het toestel dat de naam ‘Museumplein’ droeg, is inmiddels in dienst getreden bij de Portugese chartermaatschappij HiFly.

Na enige tijd in de opslag te hebben gestaan, respectievelijk op vliegbasis Woensdrecht en in het Spaanse Lleida, werd de A330 geregistreerd als 9H-HFG en overgevlogen naar het Portugese Beja. Het vliegtuig is daar overgespoten in een volledig wit kleurschema en voorzien van het standaard interieur van HiFly.

De Airbus werd in 2008 gebouwd als tankvliegtuig voor de Amerikaanse luchtmacht. Toen die echter besloot de op de Boeing 767 gebaseerde KC-46 te bestellen in plaats van Airbussen, kwam de machine in de opslag. Na enkele jaren werd de A330 in 2013 verkocht aan KLM, dat er zeven jaar mee vloog.

HiFly voert chartervluchten uit en opereert op wet lease-basis voor andere maatschappijen. Ook op Schiphol zijn de toestellen vaak te zien, zo worden ze regelmatig ingehuurd door onder meer TUI en Surinam Airways.