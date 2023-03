KLM leaset meer A321neo’s

Air France-KLM gaat nog eens negen Airbus A321neo’s leasen van leasemaatschappij Air Lease Corporation (ALC).

De nieuwe vliegtuigen worden tussen 2023 en 2026 aan KLM en Transavia geleverd. De leaseovereenkomst komt bovenop de eerdere bestelling van honderd vliegtuigen. Behalve extra toestellen voor de beide Nederlandse luchtvaartmaatschappijen krijgt Air France ook nog drie A350-900’s. Levering vindt plaats in 2024.

Eind 2021 kondigde de KLM Group kondigde haar definitieve keuze voor de A320neo en A321neo aan. De vliegtuigen gaan vanaf dit jaar langzaam de Boeing 737NG vervangen in de vloot van zowel KLM als Transavia France en Transavia Nederland. De bestelling bestaat uit honderd machines, met opties voor nog eens zestig toestellen. Transavia zal als eerste het nieuwe type in ontvangst nemen.

De aankondiging in 2021 kwam voor sommigen als een verrassing. De 737 Max was namelijk een logischere optie geweest, mede vanwege de overeenkomsten met de huidige vloot voor piloten en onderhoudspersoneel. Enkele maanden later gaf KLM aan dat er voor Airbus was gekozen vanwege de grote onzekerheid rond de 737 Max. Tevens zijn de Airbus-toestellen stiller dan de 737 Max.

In 2017 viel de keus voor het nieuwe regeringsvliegtuig nog op een Boeing 737 terwijl Airbus ook in de race was. Het aanbod van Boeings concurrent zou zo’n 18 miljoen euro voordeliger zijn geweest.