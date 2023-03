Prototype Mitsubishi Spacejet gesloopt | Foto’s

Kort nadat Mitsubishi aankondigde te stoppen met de ontwikkeling van het passagiersvliegtuig ‘Spacejet’, is het eerste prototype gesloopt.

Woensdag werden er beelden verspreid van het eerste prototype van de Mitsubishi Spacejet. Het exemplaar stond al een hele tijd op Moses Lake Airport, Verenigde Staten. Op de foto’s is te zien hoe de knipschaar het toestel te lijf gaat.

Mitsubishi kondigde begin februari aan te stoppen met het Spacejet-programma, dat al ruim twee jaar stil lag. Het project werd aangekondigd in 2008. Het eerste exemplaar had vervolgens in 2013 al geleverd moeten worden, maar vloog pas voor het eerst in 2015. Door de vertragingen liepen de totale kosten van de ontwikkeling op tot meer dan zeven miljard euro. Om van het verslechterde imago af te komen besloot Mitsubishi in 2019 het vliegtuig nog te hernoemen van MRJ 90 naar SpaceJet M90. Inmiddels zijn er al meerdere Spacejet-prototypes ontmanteld.

