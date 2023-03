Stokoude Convairs vliegen pakjes naar de Bahama’s

In een smoezelig hoekje van Miami-Opa Locka Executive Airport bevindt zich een van de meest interessante luchtvaartmaatschappijen van Florida. Conquest Air Cargo vliegt vracht naar de Bahama’s met drie stokoude Convair-vliegtuigen met een US Navy-achtergrond. Opmerkelijk genoeg prijkt bij een van de Convairs in sierlijke letters de naam ‘Truman’ op de romp. Het toestel had ooit de voormalige Amerikaanse president aan boord. Tijd voor een kennismaking met deze unieke airline, die het hart van menig luchtvaartliefhebber sneller laat kloppen.

Woestijn

Harry S. Truman vloog in 1961, toen hij al acht jaar geen president van de USA meer was, naar een spreekbeurt in Las Vegas vanuit Kansas City met een Convair (Consolidated Vultee Aircraft Corporation) C-131F Samaritan van de Amerikaanse marine. Het betreft de militaire versie van de Convair 240/340-familie. Op zijn verzoek mocht Truman in de stoel van de copiloot zitten. Het is dit vliegtuig, dat Conquest Air Cargo samen met een andere Convair in 2016 oppikte bij een vliegtuigsloperij naast Davis-Monthan Air Force Base in de woestijn van Zuid-Arizona.

Marine

Twee Convairs van Conquest, de N342GS en N343GS, stammen uit 1956 en deden bij de US Navy dienst in een uitvoering met 44 stoelen. De toestellen zijn uitgerust met twee Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp-motoren. Tot 1985 vlogen ze bij de Amerikaanse marine, het laatst vanaf Naval Air Station New Orleans. Daarna gingen ze de mottenballen in bij het Aircraft Maintenance And Regeneration Center in Arizona. In 2012 werden de toestellen verkocht aan een sloperij. Na 35 jaar werden de Convairs door Conquest weer vliegwaardig gemaakt en omgebouwd tot vrachtvliegtuig. Een daarvan is uitgerust met een sproeisysteem om olieverspreiding op zee aan te pakken. De toestellen zijn in 2016 overgevlogen naar Florida. Cockpit van de Convair Samaritan

Rustplaats

De derde Samaritan met registratie N345GS kent een iets andere geschiedenis. Ook dit is een ex-US Navy kist, die zijn laatste rustplaats leek te hebben gevonden bij een vliegtuigsloper bij Davis-Monthan. Maar in 1998 is de Convair weer tot leven gewekt en gaan vliegen voor de Beaufort County Council in South Carolina. Het toestel werd ingezet voor de bestrijding van muggen. De propliner vloog daarna nog bij Tide Aircraft en is in 2017 aangekocht door Conquest Air Cargo.

Schema

Met de drie Convairs worden nu pakjes en vracht vervoerd naar Lynden Pindling International Airport in Nassau op de Bahama’s. Dat gebeurt volgens een vast schema met op werkdagen vertrek vanuit Opa Locka om 08.00 uur en aankomst op de Bahama’s een uur later. Aan het einde van de middag wordt weer teruggevlogen naar het vaste land van Amerika. Naast de lijndienst op de Bahama’s voeren de Convairs van Conquest ook 24/7 charters uit voor binnenlandse en buitenlandse organisaties en bedrijven. Klanten maken onder andere deel uit van de automotive industrie of hebben een militaire achtergrond. Daarnaast vliegt men voor medische bedrijven en wordt ook algemene luchtvracht vervoerd. Voordelen van de Convair zijn de grote vrachtdeur en de flinke actieradius. Conquest Air Cargo te land en in de lucht (c) Remco de Wit

Onzeker

De Convairs gaan een onzekere toekomst tegemoet. Vooralsnog blijven ze in dienst en vliegen vracht naar de Bahama’s als aanvulling op de onlangs tijdelijk gehuurde MD-83 van Everts Air Cargo. Grootste probleem is de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Een eventuele opvolger moet volgens Conquest gezocht worden in de categorie ATR42/72. Daarmee zou een einde komen aan een unieke operatie met de prachtige Convair propliners. Laten we hopen dat dat nog geruime tijd zal duren. De Samaritan heeft een ingebouwde trap (c) Remco de Wit Interieur van de Convair C-131 (c) Remco de Wit

The author wishes to thank Carlos Gomez, Chief Operation Officer of Conquest Air Cargo, for his hospitality and excellent cooperation.