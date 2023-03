Vernietiging An-225 krijgt mogelijk staartje

De Oekraïense veiligheidsdienst SBU verdenkt drie voormalig topmanagers van Antonov wegens de vernietiging van de An-225.

Al vroeg in de oorlog in Oekraïne verwoestten Russische troepen het grootste vliegtuig ter wereld op de luchthaven van Hostomel, een strategisch vliegveld nabij Kiev. Volgens Reuters beweert de SBU dat de functionarissen het Oekraïense leger weigerden toegang te verlenen tot het vliegveld om defensieve versterkingen te realiseren. Hostomel Airport kon daarom niet worden verdedigd met als gevolg dat de Russische troepen vrij spel hadden om de An-225 te vernietigen.

Oproep aan management

Al snel was duidelijk dat een het grootste vliegtuig ter wereld, dat in de coronacrisis nog ingezet werd om medische apparatuur vanuit China te vervoeren, een belangrijk doelwit was van de aanval op Kiev. De NAVO zou volgens een An-225-piloot voor aanvang van de oorlog aangeraden hebben het toestel te verplaatsen. Onder meer waren er mogelijkheden om het over te vliegen naar Rzeszów (Polen) en Leipzig (Duitsland). Vanuit Leipzig werd zelfs een oproep gedaan. Het Antonov-management was daar twee weken voor de uitbraak van de oorlog nog op bezoek geweest. Het Antonov-management gaf echter geen gehoor aan de verplaatsing en de machine bleef bij de hangaar op Hostomel Airport staan met alle gevolgen van dien. De An-225-piloot vulde aan dat het management van de vliegtuigbouwer korte lijntjes zou hebben met Rusland.

Twee al opgepakt

Van de drie zijn al twee aangehouden, blijkt uit verklaringen van de SBU. Naar de derde, die geïdentificeerd wordt als de voormalig directeur van Antonov, wordt nog gezocht. Een gevangenisstraf van vijftien jaar kan hen te wachten staan als zij veroordeeld worden voor het belemmeren van het Oekraïense leger.