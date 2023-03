Verontrustende ontdekking in A330

Een passagier aan boord van een Airbus A330 van Korean Air merkte vlak voor take-off twee kogels in de cabine op.

Het toestel, registratie HL7702, zou rond de klok van 7:45 uur lokale tijd vertrekken vanuit Seoul op weg naar Manila (Filipijnen). De machine was de avond ervoor rond 22:00 uur aangekomen uit Da Nang (Vietnam). Toen de reiziger zo’n twintig minuten na de aanvankelijke vertrektijd de ontdekking onder zijn stoel deed, stelde hij het cabinepersoneel hiervan op de hoogte. Daarop werd het vliegtuig terug naar de gate getaxied. Nadat de 218 passagiers en twaalf bemanningsleden waren geëvacueerd, ging de luchthavenpolitie samen met de antiterrorisme-eenheid op onderzoek uit. Dat duurde bijna drie uur.

Onderzoek in A330

Uiteindelijk werden er nergens in het vliegtuig gevaarlijke voorwerpen of stoffen aangetroffen. De kogels bleken geen verband te houden met een vorm van terrorisme. De grote vraag is hoe de kogels in de cabine terecht zijn gekomen. Volgens de wetgeving hadden die de veiligheidscontrole niet mogen passeren. Bovendien hanteert Zuid-Korea strenge vuurwapenvoorschriften die verbieden dat mensen zonder vergunning in bezit van vuurwapens zijn. Verder onderzoek volgt dan ook. Als blijkt dat het personeel van Korean Air of de luchthaven de kogels door heeft gelaten, ‘worden zij wettelijk aansprakelijk voor mogelijke soepelheid bij de vluchtcontroles of veiligheidscontroles’, aldus de plaatselijke wethandhavingsdienst in een verklaring tegenover The Korean Times. Uiteindelijk mocht iedereen na het onderzoek weer aan boord van de A330 en steeg de machine met veel vertraging op.