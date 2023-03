Foutje voorafgaand aan A380-vlucht

Een A380-vlucht van Qantas liep forse vertraging op toen voor take-off per ongeluk de evacuatieglijbaan uitgeklapt werd.

Het toestel, registratie VH-OQD, stond op het punt te vertrekken vanuit Los Angeles naar Sydney. Om 22:30 uur lokale tijd zou de A380 opstijgen. De machine werd weggeduwd van de gate, maar kwam niet verder. Een passagier vertelt dat er mogelijk een indicatie was dat een deur niet goed gesloten zou zijn. ‘Het bemanningslid ging terug en trok aan de hendel, dat is wat mij verteld is, waar de glijbaan uitklapte’, aldus de reiziger tegenover Daily Mail. Het betrof één glijbaan. In totaal heeft een A380 er veertien. #Qantas flight #QF12 from #LosAngeles to #Sydney delayed by more than three hours after one of the emergency slides of the Airbus #A380 was deployed as the plane was taxiing for takeoff. 📷©Dailymail#LAX #Airbus #aviation #AvGeek #avgeeks #flights #Travel #Australia pic.twitter.com/tRDQleyweW— FlightMode (@FlightModeblog) March 11, 2023

Passagiers verlaten A380

Op afbeeldingen die op de sociale media circuleerden is te zien hoe een evacuatieglijbaan bij de achterste deur aan de linkerzijde uitgeklapt is. De passagiers moesten door het incident de A380 verlaten. Zij wachtten in de Qantas-lounge. In de tussentijd gingen technici aan de gang met het verwijderen van de evacuatieglijbaan. Uiteindelijk liepen de reizigers door het voorval forse vertraging op. Circa drie uur na de aanvankelijke vertrektijd konden zij weer aan boord. Na een vlucht van veertien en een half uur landde de A380 bijna drie uur te laat in Sydney.

Uitgeklapte glijbaan tijdens pushback

In januari dit jaar overkwam een 777 van British Airways hetzelfde. Tijdens de pushback kwam het toestel tot stilstand toen hoogstwaarschijnlijk per ongeluk de evacuatieglijbaan uitgeklapt werd. De passagiers moesten het vliegtuig uit en voor hen werd in tegenstelling tot de A380 van Qantas een nieuw vliegtuig geregeld. De vertraging van de British Airways-vlucht bedroeg echter ongeveer vier uur.