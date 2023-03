Investeerders schieten Twente Airport te hulp

De Twentse ondernemingen Reggeborgh Invest en Demcon Investment gaan een samenwerking aan met Twente Airport. Ze vinden het voortbestaan van de luchthaven belangrijk.

De in Rijssen en Enschede gevestigde bedrijven vinden de functie van Twente Airport cruciaal voor de regio. Om het voortbestaan van de luchthaven te verzekeren, tekenden zij daarom namens het Twentse bedrijfsleven een intentieverklaring met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, de huidige eigenaren van het vliegveld. Volgens de provincie en gemeente toont de overeenkomst aan dat bedrijven geloven in een regionale economie. Eerder is al geconcludeerd dat regionaal eigenaarschap zeer belangrijk is voor het succesvol ontwikkelen van de luchthaven. Tot op heden is daar nooit wat van terechtgekomen.

Tot en met oktober wordt er gekeken hoe de samenwerking kan worden ingevuld. De partijen willen zich in elk geval focussen op de huidige toekomstplannen van Twente Airport als testluchthaven. Ze willen het vliegveld ook uitbreiden op het gebied van vliegtuigonderhoud en zakenvluchten. Volgens Bianca Screever, Operations director bij Demcon, is het noodzakelijk dat er onder andere een onderhoudshangar wordt gebouwd. Ook moet er een navigatiesysteem komen wat vliegen tijdens slechtere weersomstandigheden mogelijk maakt. Het laatstgenoemde is vooral van belang voor Reggeborgh dat in tegenstelling tot Demcon regelmatig van en naar de luchthaven vliegt.

Verlies

Twente Airport schrijft al jaren rode cijfers. In 2020 leed de luchthaven een recordverlies van ruim één miljoen euro. De verwachting is dat het vliegveld ook de komende jaren nog een structureel verlies van 350 duizend euro per jaar lijdt. De provincie Overijssel gaf daarom eerder aan om aan het eind van 2024 te kijken of de huidige plannen voor het vliegveld wel echt de juiste zijn. Als er dan geen solide plan op tafel ligt, gaat in 2025 de stekker uit Twente Airport. De opgestarte samenwerking met de investeerders komt dan ook op een goed moment. Zij gaan onder andere kijken naar noodzakelijke investeringen en de rechtsvorm. Deze is momenteel nog publiek, maar zou in de toekomst kunnen veranderen in een ‘publiek-private samenwerking’.

Vakantievluchten

Onlangs stemde een meerderheid van de Enschedese gemeenteraad voor een onderzoek naar vakantievluchten op de luchthaven. Zowel Twente Airport als de investeerders willen zich met de overeenkomst focussen op de eerder genoemde toekomstplannen. Dus wordt er niet gekeken naar vakantievluchten.