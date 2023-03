Schiphol naar 300.000 vluchten? ‘Dat kan prima’

Hoewel Schiphol de komende tijd het aantal vluchten per jaar moet reduceren tot 440.000, denkt de Noord-Hollandse Christen Unie daar anders over.

De partij pleit voor 300.000 vluchten per jaar. ‘Als provincie zien we dat Schiphol op meerdere vlakken in de weg zit bij ons beleid’, zegt lijsttrekker Michel Klein in het programma Dit is de Dag in alle staten van NPO Radio 1. Daarmee doelt hij onder meer op de krappe woningmarkt. De partij die in de provincie Noord-Holland momenteel één zetel heeft, stelt in haar verkiezingsprogramma dat tot 2030 circa 170.000 woningen gebouwd moeten worden. Een groot deel is bedoeld voor starters en senioren. ‘Je hebt heel veel jongeren die op zoek zijn naar een huis, maar dat kan niet in een groot gedeelte van de Randstad door de geluidscontouren van Schiphol.’

Het kabinet stelde afgelopen zomer dat de grootste luchthaven van Nederland moet krimpen. De redenen: geluidsoverlast en te veel CO2-uitstoot. In beide kan Klein zich vinden. Tevens zal een afname van het aantal vluchten een bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie. ‘Schiphol staat qua stikstofuitstoot gelijk aan zo’n 750 agrariërs’, vervolgt hij.

Weerstand op krimp

De krimp schoot bij luchtvaartmaatschappijen in het verkeerde keelgat. KLM, Transavia, easyJet, Corendon, Delta Air Lines en TUI slepen daarom de overheid voor de rechter. Die eerste beweert dat het kabinet zomaar beperkingen oplegt zonder naar alternatieven te kijken. Een van die alternatieven is de aanschaf van duurzamere vliegtuigen. Niet alleen airlines laten van zich horen. Een reductie van het aantal vluchten zorgt ook bij ondernemers voor onrust. ‘We worden steeds internationaler in allerlei opzichten en het is ook belangrijk voor ons vestigingsklimaat’, beargumenteert ondernemer Dick Hulzebos.

In november 2021 bleek hoe belangrijk Schiphol voor haar omgeving was. Tijdens de coronacrisis stonden bijvoorbeeld hotels in de regio van de luchthaven op omvallen, omdat het vliegverkeer stillag en vrijwel geen nog reizigers naar Nederland kwamen. Hoewel het vrachtvervoer gedurende de crisis doorgang kon blijven vinden, vond dat eveneens in mindere mate plaats. Logistieke bedrijven ondervonden gevolgen, evenals de toeleveranciers die minder te doen kregen.