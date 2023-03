Boeing presenteert kleurenschema Air Force One

Boeing maakte vrijdag het kleurenschema van de nieuwe Air Force One-toestellen bekend. In vergelijking met de 747’s die momenteel worden gebruikt, zijn er maar enkele verschillen.

In 2017 bestelde de Amerikaanse regering nieuwe vliegtuigen ter vervanging van de huidige twee Air Force One-machines, die nu bijna 36 jaar oud zijn. De nieuwe Boeings zijn tweedehands 747-8’en en waren oorspronkelijk gebouwd voor het inmiddels failliete Russische TransAero. Over het kleurenschema van de VC-25B’s, de aanduiding van de nieuwe toestellen werd lang gediscussieerd. Nu is de knoop officieel doorgehakt

De nieuwe kleurstelling lijkt in het eerste opzicht exact op die van de oudere VC-25A’s. Zodra er wat meer op de details wordt gelet, vallen drie verschillen op. De Amerikaanse luchtmacht gaf aan dat het cyaan op de romp een ‘iets diepere, modernere toon krijgt dan dat van de VC-25A’. Daarnaast worden de motoren donker blauw en verdwijnt de iconische gepolijste buik. Het laatste is nodig omdat de moderne materialen waarvan de romp wordt gemaakt een dergelijke stijl niet aankunnen.

Trump

De kleurstelling dateert uit 1962, toen president John F. Kennedy industrieel ontwerper Raymond Loewy inhuurde om een ontwerp voor de presidentiële Boeing 707 te maken. Sindsdien is de livrei nooit veranderd. Nadat Donald Trump aantrad als president van de Verenigde Staten kondigde hij aan dat hij niet tevreden was met het huidige kleurenschema van de Air Force One. Volgens Trump moeten de vliegtuig meer Amerikaans lijken. Hij liet daarom zelf een ontwerp maken voor de VC-25B. Later bleek dat die kleurstelling problemen met zich mee zou brengen.