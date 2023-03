Boeings van Canadese Flair in beslag genomen

Flair Airlines moet gedwongen vluchten schrappen omdat vier van haar vliegtuigen zijn gevorderd. De luchtvaartmaatschappij zou achterlopen met betalingen.

De vier Boeing 737’s werden vlak voor de start van de drukke reisperiode in maart in beslag genomen. Doordat Flair nu bijna een vijfde van haar vloot mist, is de maatschappij genoodzaakt vluchten te annuleren. Volgens verschillende bronnen liep de Canadese low-cost airline vijf dagen achter met het betalen van de lease van de vliegtuigen. De toestellen staan voorlopig geparkeerd op de luchthavens van Waterloo, Toronto en Edmonton.

Flair heeft inmiddels het verschuldigde bedrag betaald. Desondanks is het vooralsnog onduidelijk of de maatschappij de vliegtuigen binnenkort weer terugkrijgt. De Boeing 737’s zijn eigendom van de Ierse leasemaatschappij Airborne Capital. De verhuurder had de airline naar verluidt op de hoogte gebracht de leaseovereenkomst te willen annuleren, maar liet daarbij niets weten over de inbeslagname van de machines. Flair geeft aan getroffen passagiers tegemoet te komen met vouchers en vergoedingen.

Vloot

Flair beschikte voor de inbeslagname over 22 Boeing 737’s, waarvan negentien 737 MAX 8’s en drie 737-800’s. Binnenkort verwacht de maatschappij een extra Boeing 737 MAX in ontvangst te nemen, als onderdeel van een andere leaseovereenkomst. Het toestel dat in januari betrokken was bij een beveiligingsincident waarbij het uren op de taxibaan moest wachten, is niet in beslag genomen.