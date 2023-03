Brussel wacht op Harbers rond krimpplan Schiphol

Bijna negen maanden geleden besloot het kabinet tot de gedwongen krimp van Schiphol. Dit tegen het zere been van de Europese Unie. Vanuit Brussel wordt nog altijd gewacht op informatie die nodig is voor goedkeuring van de krimpplannen.

Henrik Holelei, de belangrijkste luchtvaartambtenaar van de Europese Unie, laat aan het FD weten nog altijd niet te beschikken over cruciale informatie.: “We moeten nog noodzakelijke informatie van Den Haag krijgen, over de rechtvaardiging van het besluit en over de procedures die aan het besluit vooraf zijn gegaan. Kunnen de gestelde milieudoelen voor Schiphol alleen maar worden bereikt door een reductie van het vliegverkeer?”

Die voorwaarden worden gehanteerd in het kader van de Balanced Approach to Aircraft Noise Management van de ICAO. Nederland moet verantwoorden waarom het aantal vliegbewegingen ingeperkt moet worden. Schiphol en de Rijksoverheid kunnen dus niet zomaar een krimp forceren. Eerst moet Harbers dus uitleggen welke doelen, voornamelijk het beperken van geluidsoverlast, gediend zijn met de krimp en of dit in de praktijk ook wel degelijk zal gebeuren. Dit proces beslaat meerdere rondes en gaat dus zeker tijd innemen. Vandaar ook dat de ACNL eerder aangaf dat de krimpplannen waarschijnlijk vertraging oplopen.

Brussel is niet blij met de plannen uit Den Haag en laakt de manier van handelen. Eerder kwam er vanuit de Europese hoofdstad ook al kritiek op de voorgenomen krimp. Zo meldde Adina Valean, de Eurocommissaris voor transport, dat Schiphol ook de korte vluchten moet accepteren als Nederland wil dat Schiphol een mondiale hub blijft. Ook stelde zij dat de gehele luchtvaartsector krijgt te lijden onder de plannen. Aldus Hololei is het de taak van de Europese Commissie landen hierop te attenderen en aan te spreken bij het niet naleven van verdragen. Voordat er een goedgekeurde krimp kan plaatsvinden moet dit redelijk onderbouwd en getoetst zijn. Dit zou pas in 2024 het geval kunnen zijn. Het voornemen voor die tijd al een substantiële krimp te bewerkstelligen is daarmee niet noodzakelijkerwijs een uitgemaakte zaak.

Harbers is bezig

Het ministerie van Infrastructuur heeft aangegeven dat minister Harbers binnenkort een grote consultatieronde zal houden ter ondersteuning van het proces. Hierbij zullen verschillende betrokken partijen hun zienswijze met de minister kunnen delen waarna een meer concreet plan geformuleerd wordt.