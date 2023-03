Gemeenten: geen groei Rotterdam-The Hague

De gemeenten in de buurt van Rotterdam-The Hague Airport zijn tegen groei van het aantal vliegbewegingen op de luchthaven, meldt TV West. Hoewel een voorstel in de Rotterdamse gemeenteraad om het vliegveld op te doeken het niet heeft gehaald, blijft de luchthaven te maken hebben met brede tegenstand in de politiek.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zal vanaf 1 januari 2025 een nieuwe vergunning toegekend gekregen moeten hebben. Hiervoor zal nog dit jaar een aanvraag ingediend moeten worden bij het ministerie. , met daarin genoemd haar eigen plannen. In de aanvraag moeten verschillende scenario’s voor de toekomst worden geschetst. Deze scenario’s zijn openbaar inzichtelijk en verschillende belanghebbenden, zoals omwonenden, waren dan ook in de gelegenheid commentaar te leveren op de plannen. Ook diverse gemeenten in de omgeving gingen hiertoe over. Zij zijn kritisch op het gegeven dat er vrijwel alleen wordt gekeken naar mogelijke groei van het vliegveld, gelet op ‘overwegingen van ondervonden hinder en bescherming van het klimaat zou groei niet als een vaststaand wensbeeld moeten gelden’, melden de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard in een gezamenlijk commentaar.

De groei die in de plannen besproken wordt zou volgens Rotterdam-The Hague mogelijk zijn doordat toestellen in de toekomst stiller worden. Toch neemt dit de zorgen van de gemeentes niet weg: ‘De gemeente Midden-Delfland staat zeer kritisch tegenover meer vluchten op Rotterdam The Hague Airport dankzij stillere toestellen’, aldus de wethouder aldaar. ‘Dat is de winst van duurzamere toestellen vooraf in eigen zak steken.’

Tegen privéjets

In de eigen Rotterdamse gemeenteraad was het afgelopen jaar de kritiek op de luchthaven ook niet mals. Een aantal partijen wilde bijvoorbeeld dat de landingsbaan zou plaatsmaken voor woningen en/of groen. Nu dat niet lijkt te gaan gebeuren willen GroenLinks en de gecombineerde fractie van de ChristenUnie en de SGP in ieder geval dat het aantal privévluchten vanaf Rotterdam-The Hague ingeperkt wordt. Saskia Bruines, de betrokken wethouder, ziet hierin geen heil. Zij meent dat het financieel niet haalbaar is de luchthaven te sluiten voor privéjets.