VS azen op Russische Boeing BBJ

Terwijl in Oekraïne de oorlog onverminderd bloedig verdergaat, speelt zich elders een andere kleine strijd af. De Verenigde Staten azen op een Russische Boeing BBJ. De papieren voor inbeslagname zijn al getekend.

Elf jaar geleden werd in Oostenrijk de zakelijke chartermaatschappij Art Aviation opgericht. Het bedrijf dat opereerde met meerdere vliegtuigen, zou echter altijd onder de radar blijven opereren. Vorig jaar werd duidelijk waarom: Art Aviation zou exclusief voor het Russische staatsoliebedrijf Rosneft privéjets en luxe helikopters hebben geëxploiteerd.

Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Rosneft het zwaar. Igor Sechin, de directeur van het bedrijf, is een naaste vertrouweling van president Vladimir Poetin en kreeg zodoende, net als Rosneft, sancties opgelegd. Het betekende het einde voor Art Aviation. Het in Wenen gevestigde bedrijf wordt momenteel ontbonden en de toestellen zijn enige tijd geleden teruggebracht naar Rusland. Een van de belangrijkste vliegtuigen uit deze vloot is een Boeing 737-700 BBJ die voorheen de Oostenrijkse registratie OE-IRF droeg. Tegenwoordig is het vliegtuig voorzien van de Russische registratie RA-73455 en wordt het beheerd door Utair. De afgelopen weken vloog de luxe zakenjet nog naar Agra en Bengaluru in India, Dubai en Doha aan de Perzische Golf, en Maafaru op de Malediven. In de toekomst zal het echter moeilijker worden om grote internationale bestemmingen aan te doen. Dit omdat het Amerikaanse ministerie van Justitie deze week door een rechtbank het verzoek tot inbeslagname van het toestel heeft toegewezen gekregen.

De exportbeperkingen die als gevolg van de westerse sancties op Boeings rusten, verbieden de terugkeer van de in de VS gebouwde Boeing 737-700 BBJ naar Rusland. Niettemin is het toestel sindsdien minstens zeven keer heen en weer naar Rusland gevlogen. Of het de VS nu zal lukken om de zakenjet te in beslag te nemen blijft gissen, maar de druk wordt in ieder geval opgevoerd.