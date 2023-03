Antonov verliest klant voor An-178

Voor het begin van de oorlog zette Antonov vol in op de productie van de An-178. Nu heeft een van haar klanten de bestelling geannuleerd.

Antonov stond op het punt weer te starten met het produceren van vliegtuigen. De fabrikant bouwde vijf jaar lang geen enkel vliegtuig, maar besloot in het najaar van 2021 de productie weer op te starten. Antonov plande om vanaf 2023 twaalf An-178’s per jaar af te bouwen. Door de Russische invasie liep dat plan echter helemaal anders. Het project was overigens al voor de oorlog vertraagd omdat de fabrikant Russische onderdelen moest vervangen door westerse.

Nu laat een belangrijke klant voor de An-178 het project links liggen. Het Peruaanse ministerie van Binnenlandse Zaken tekende in 2019 een contract voor de aankoop van één toestel ter waarde van bijna 60 miljoen euro. Antonov had de An-178 al in oktober 2021 moeten afleveren aan Peru. Als de fabrikant dat niet redde, kreeg het een jaar de tijd om dat alsnog te doen. Omdat het door de oorlog niet mogelijk was het toestel te leveren, liep het contract af.

An-178

De An-178 vloog in 2015 voor het eerst en is gemaakt om op te stijgen en te landen op onverharde banen. De machine is beschikbaar als vrachtvliegtuig voor zowel militaire als civiele doeleinden. Met een lading van vijf ton zou het ongeveer 4700 kilometer kunnen vliegen met een topsnelheid van 825 kilometer per uur. Andere klanten voor het Antonov-toestel zijn onder andere het Irakese leger, de Oekraïense luchtmacht, Silk Way Airlines en Maximus Air.