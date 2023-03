Drie Emirates A380’s uitgeweken op één dag

De vluchtplanning van Emirates verliep maandag heel anders dan gepland. Door verschillende omstandigheden moesten drie Airbus A380’s uitwijken.

Van de drie gevallen vonden er twee op Londen Heathrow plaats. Daar was het maandag erg slecht weer, waardoor meerdere vluchten elders moesten landen. De harde wind zorgde soms voor windstoten tot ruim tachtig kilometer per uur. Beide Emirates-vluchten waren afkomstig van Dubai International Airport. Vlucht EK1 week door de wind uit naar Londen Gatwick, ten zuiden van Heathrow. Vlucht EK29 week uit naar Birmingham Airport. De bemanningen van beide A380’s deden een 7700-noodmelding.