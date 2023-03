1 procent zorgt voor helft van alle klachten Schiphol

Het toegenomen aantal vliegbewegingen op Schiphol na jaren van relatieve rust tijdens de coronacrisis, heeft geleid tot een hoger aantal meldingen van geluidsoverlast dan eerder. Een groot deel van de klachten blijft echter afkomstig te zijn van serieklagers.

Maar liefst met 38 procent steeg het aantal klachten rond Schiphol nu de luchtvaartsector zo goed als hersteld is na de coronapandemie. De reisbeperkingen zijn verleden tijd en daarmee voor velen dus schijnbaar ook de rust. De jaarrapportage van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) laat zien dat het aantal klachten, maar ook het aantal klagers is toegenomen: van 7.645 in 2021 naar 10.520 in 2022.

Veelklagers

Uit data van BAS blijkt dat 1 procent van de klagers goed was voor 49 procent van alle meldingen. Ook voor de coronacrisis was er sprake van een duidelijke onbalans. In 2019 dienden acht personen gezamenlijk 75.000 klachten over Schiphol in, een kwart van het totaal. Daarbij dienden twee mensen gezamenlijk zelfs 36.500 meldingen in, meer dan tien procent van het totaal. Het hoge aantal meldingen dat door een relatief kleine groep veelmelders wordt ingediend, roept vragen op rondom de representativiteit van het getal van het totale aantal meldingen. Volgens critici kan een vertekend beeld ontstaan doordat er geen beperkingen gesteld worden aan het aantal klachten dat één persoon kan indienen. De klachten van veelmelders worden wel in de rapportage benoemd, maar niet in de analyses van BAS meegenomen.

Boeing 747-400; niet iedereen is fan

Hoewel de toestellen niet meer gebruikt worden voor passagierstransport, blijft de 747-400 ook in 2022 het meest genoemde type dat betrokken is bij geluidsoverlast. De viermotorige Jumbo is bij tal van omwonenden van de luchthaven zeker niet zo populair als bij de liefhebbers. Een mogelijke verklaring voor de enorme hoop aan klachten over de Queen of the Skies is wellicht dat het vrachtvervoer veelal ’s nachts plaatsvindt.