Nederland verkoopt oude Chinook-helikopters

Nederland is van plan zes oude Chinook transporthelikopters te verkopen aan een Amerikaanse firma, aldus Defensie in een persbericht.

Beoogde koper is Billings Flying Service uit Montana, Verenigde Staten. Het bedrijf is gespecialiseerd in brandbestrijding vanuit de lucht. Billings beschikt al over enkele CH-47D Chinooks, afkomstig van de US Army. Deze worden als blushelikopter ingezet, maar ook voor ‘heavy lift’ transporttaken en humanitaire hulp bij rampen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Van der Maat dat is overwogen de oude Chinooks aan Oekraïne over te dragen. De helikopters zijn echter uitgerust met vrij specifieke digitale cockpitinstrumenten. Deze versie van de ‘glass cockpit’ werd alleen in Nederland en Singapore gebruikt. Daardoor is zowel het verzorgen van opleidingen en trainingen als het organiseren van instandhouding en onderhoud in internationaal verband ingewikkeld. Volgens Van der Maat zijn de helikopters daarom niet geschikt om aan Oekraïne te leveren. Defensie heeft de Oekraïense regering hiervan op de hoogte gesteld. CH-47F Chinook van DHC landt tijdens oefening Falcon Stoter © Leonard van den Broek

Eind 2021 nam Nederland afscheid van de laatste CH-47D. Van de twintig nieuw geleverde CH-47F Chinooks zijn er inmiddels achttien door Boeing afgeleverd. Vijftien krijgen Gilze-Rijen als thuisbasis, vijf blijven in Fort Hood (Texas) voor de opleiding van helikopterbemanningen.

Bij de verkoop zijn ook reservedelen en toestelspecifieke testapparatuur inbegrepen. Defensie streeft ernaar het contract met Billings Flying Service nog deze maand te kunnen ondertekenen. De daadwerkelijke overdracht zal op enig moment daarna plaatsvinden. Hoeveel Defensie ontvangt voor de zes helikopters is niet bekendgemaakt.