Rusland legt hand op twee Boeing 737’s

S7 Airlines beschikt binnenkort over twee extra Boeing 737’s. De Russische staatsleasemaatschappij GTLK wist de vliegtuigen naar Rusland te halen.

Een tweet van een Turks luchtvaartaccount toont twee Boeing 737-900’s in Lion Air-kleuren op een luchthaven in Moskou. Ondanks het feit dat Russische luchtvaartmaatschappijen door westerse sancties geen nieuwe vliegtuigen meer mogen ontvangen, slaagde leasemaatschappij GTLK er toch in de Boeings naar Rusland te halen. De twee toestellen droegen bij aankomst in Rusland hun Indonesische registratie en staan sinds begin maart geparkeerd op Domodedovo Airport. Sinds februari 2020 zijn de machines eigendom van GTLK.

Omdat het voor Russische maatschappijen nu erg lastig is aan vliegtuigen te komen, wil Rusland weer gaan inzetten op eigen gebouwde toestellen. In de toekomst zullen er meer vliegtuigen zoals de Irkut MS-21 en Superjet 100 rondvliegen. Daarnaast wil de regering ook de productie van een ander type opschroeven. Vliegtuigfabrikant UAC wil dit jaar de eerste Tupolev 214’s van de band laten rollen ter vervanging van de Boeing en Airbus-toestellen.

Nederland

GTLK bezit in totaal 113 vliegtuigen van zowel Russische als westerse makelij. Vanwege de sancties staan vijf Airbus A220’s van de leasemaatschappij in Nederland geparkeerd. Oorspronkelijk werden zes toestellen begin 2020 naar Maastricht en Twente Airport gevlogen nadat Red Wings besloot de machines toch niet op te nemen. In de tussentijd vond maar één A220 een nieuwe eigenaar, namelijk Air Manas.