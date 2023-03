Schoenen aanhouden en andere vliegtuigetiquette

Het bezetten van jouw armsteun door de buurman en het duwen door een achterbuur tegen je rugleuning: ergernissen in het vliegtuig zijn niets nieuws. Cabinepersoneel van Delta Airlines doet op de website Insider een boekje open over vliegtuigetiquette.

Zeker aan boord van een langdurige vlucht is het logisch dat je het jezelf zo comfortabel mogelijk wil maken. Toch zorgen bepaalde dingen voor ergernissen bij medepassagiers en het cabinepersoneel. Vooral die laatste groep weet daar natuurlijk alles vanaf. “Houd je schoenen aan in het vliegtuig”, klinkt het resoluut vanuit een steward van Delta. Los van de mogelijk onprettige geurtjes die kunnen vrijkomen van ongeschoeide voeten komt het volgens deze steward ook ten goede aan de hygiëne. ”Ik zie regelmatig passagiers op blote voeten door het vliegtuig lopen. Wat je op de vloer van de wc ziet liggen, is meestal geen water”, zo luidt de waarschuwing.

Kledingadvies

Hoewel het vliegtuigpersoneel waarschijnlijk niet warm of koud wordt van een mogelijke faux pas zoals met elkaar vloekende kleuren in kledingcombinaties, komt een stewardess toch met kledingadvies. Ze vraagt de reiziger gepaste kleding te dragen met het oog op temperatuur. Dit om haar klachten van passagiers over de hitte dan wel kou te besparen. Het zal de doorgewinterde passagier niet verbazen maar het dragen van laagjes wordt aanbevolen. Volgens de stewardess is het beter je te kleden op je reis dan op de bestemming. Het kan immers fris zijn in het vliegtuig en dekentjes zijn, zeker bij budgetmaatschappijen, niet altijd beschikbaar. “Of je nu naar het Caraïbisch gebied vliegt of naar de Zwitserse Alpen: houd met je kleding rekening met de reis en niet zozeer met de temperatuur op je bestemming”

Ergernissen tussen passagiers onderling

Over de meest voorkomende irritaties van passagiers berichtte de website Expedia eerder al verrassend. Niet stoeltrappers of dronken medepassagiers maar ouders die hun kinderen rond laten rennen zijn voor 41 procent van de meer dan duizend ondervraagden de grootste ergernis. 49 procent heeft er extra geld voor over om niet bij huilende kinderen te zitten. Stoelentrappers worden door 38 procent als grootste probleem beschouwd. Onfris ruikende medepassagiers kunnen de pret tijdens een vlucht ook behoorlijk drukken en maken de top 3 compleet. Voor hen die het hoofdstuk vliegtuigetiquette missen in het boek Hoe hoort het eigenlijk? van de bekende etiquettedeskundige Amy Groskamp-Ten Have, biedt het internet uitkomst. Het web staat vol met artikelen die van iedereen de perfecte reisgenoot kunnen maken.