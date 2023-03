Amerikaanse drone gecrasht door Russische Su-27

Boven de Zwarte Zee is dinsdag een drone van de Amerikaanse luchtmacht mogelijk ‘neergehaald’ door een Russische Sukhoi Su-27. Moskou zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de crash.

‘De MQ-9-drone voerde een normale verkenningsvlucht uit in het internationale luchtruim toen die werd onderschept door twee Russische vliegtuigen. De onderschepping resulteerde in de crash en het verlies van de drone’, aldus luchtmachtgeneraal James B. Hecker. Volgens hem had de roekeloze actie er bijna voor gezorgd dat ook de Su-27 crashte.

De twee straaljagers volgden de drone al tientallen minuten voordat ze dichterbij kwamen. Vervolgens ging een van de Sukhois recht voor het onbemande vliegtuig vliegen en begon met het opzettelijk lozen van brandstof. Toen de lozing werd gestopt manoeuvreerde het toestel op dusdanig gevaarlijke wijze dat het in contact kwam met de propeller van de MQ-9. Hierdoor raakte de propeller zwaar beschadigd en verloor de drone direct stuwkracht. De piloten hadden geen andere optie dan de machine in de Zwarte Zee te dumpen.

Rusland

Volgens het Russische ministerie van Defensie zat het incident anders in elkaar. ‘De drone vloog met uitgeschakelde transponders en overtrad daarmee de regels van het tijdelijke luchtruimregime dat was ingesteld wegens de “speciale militaire operatie”’, aldus de Russen. Volgens het ministerie ligt de schuld bij de VS, omdat de drone scherpe manoeuvres maakte en daardoor in contact kwam met de Su-27.

Nederland

De Nederlandse luchtmacht heeft sinds begin februari tijdelijk acht F-35’s gestationeerd staan op vliegbasis Malbork in het noorden van Polen. Vier F-35’s worden vanaf die basis ingezet voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa, zoals Nederland die eerder dit jaar ook in Bulgarije verzorgde. Vorige maand onderschepten twee Nederlandse F-35’s een Il-20 en twee Su-27’s.