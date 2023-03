Amerikaanse luchtmacht stuurt honderden vliegtuigen met pensioen

De Amerikaanse luchtmacht wil in 2024 ruim 300 vliegtuigen buiten gebruik stellen. Hieronder vallen onder andere tientallen beroemde F-22’s en A-10’en.

De machines zijn volgens de luchtmacht oud en aan vervanging toe. Voor enkele hiervan, zoals de F-22 is alleen nog geen vervanging beschikbaar. Het voorstel van de luchtmacht om in 2024 310 vliegtuigen buiten gebruik te stellen, wijkt sterk af met het aantal van 150 dat in de begroting van 2023 werd voorgesteld. De Amerikaanse Defensie kreeg uiteindelijk toestemming dit jaar 115 vliegtuigen met pensioen te sturen.

De uitfasering van de A-10 brengt nog altijd veel discussies met zich mee, al kondigde de Amerikaanse luchtmacht begin deze maand aan dat ze in 2029 afscheid neemt van het type. Door de opmerkelijke uitrusting en rol van het toestel, vinden veel mensen dat er eerst een goede vervanging moet komen voordat de ‘Warthog’ wordt uitgefaseerd. Het idee is namelijk dat de F-35 naast de taken van andere straaljagers, ook die van de A-10 overneemt.

Iconisch

Verder zijn er meer vliegtuigen die het veld moeten ruimen waaronder een aantal iconische types zoals de KC-10A Extender. Dit toestel is gebaseerd op de DC-10 en is net als de voormalige Nederlandse KDC-10’s gemaakt om andere vliegtuigen in de lucht bij te tanken. Daarnaast wordt er ook nog veelvoudig gebruik gemaakt van vliegende radarstations in de vorm van de E-3 AWACS en E-8 Joint STARS. Beide toestellen zijn gebaseerd op de Boeing 707 en worden de komende jaren afgeschreven en deels vervangen door de Boeing E-7, een hevig gemodificeerde 737-700.