A350 krijgt bommelding onderweg naar Johannesburg

Een Airbus A350 van Singapore Airlines is dinsdagochtend enkele uren aan de grond gehouden op de luchthaven van het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Voor de landing ontving Singapore Airlines een bommelding.

Toen het toestel Johannesburg naderde werden de Zuid-Afrikaanse autoriteiten van de situatie op de hoogte gesteld. Op de luchthaven stonden onder andere de brandweer en ambulances klaar, net als de explosieven opruimingsdienst. Na onderzoek bleek de bommelding vals te zijn. Na enkele uren vertraging op te hebben gelopen kon het toestel haar weg vervolgen richting Kaapstad.

Enkele maanden geleden kreeg een andere vlucht van Singapore Airlines, onderweg van San Francisco naar Singapore ook te maken met een bommelding. Ook op die vlucht ging het om een valse melding.