Verdere internationale groei voor Aeroflot

Aeroflot heeft toestemming gekregen om verder uit te breiden in India. Vorige maand kondigde het bedrijf ook al extra vluchten naar Turkse badplaatsen aan.

Waar Aeroflot tot voorkort toestemming had om 52 wekelijkse vluchten uit te voeren naar India, is het bedrijf nu 64 keer per week welkom in het land. Om de uitbreiding mogelijk te maken heeft Aeroflot eind vorig jaar tien Boeing 777’s overgekocht van een Ierse leasemaatschappij. De aanschaf van de toestellen moet voorkomen dat deze in het buitenland in beslag worden genomen.

Naast India zetten Russische maatschappijen ook in op andere bestemmingen in Azië. Zo is Thailand populair bij maatschappijen als Aeroflot en Azur Air. Er zijn geen Aziatische landen die reisrestricties hebben ingesteld tegen Rusland.

Ook in Turkije breidt Aeroflot fors uit. Momenteel vliegt de Russische luchtvaartmaatschappij één keer per dag van Moskou naar Antalya met een Boeing 737 of Airbus A320. Vanaf 26 maart komt daar een dagelijkse vlucht bij. Vanaf mei wordt het aantal dagelijkse vluchten verder opgeschroefd tot zelfs vijf of zes per dag, die allemaal worden uitgevoerd door Boeing 777’s en Airbus A330’s.