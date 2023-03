Amerikaanse incidenten ‘zeer zorgelijk’

De Amerikaanse staatssecretaris van transport, Pete Buttigieg, noemt de recente incidenten op Amerikaanse luchthavens ‘zeer zorgelijk’.

De afgelopen weken zijn er meerdere gevallen geweest waar vliegtuigen op verschillende luchthavens in de Verenigde Staten bijna tegen elkaar botsten. Buttigeig werkt samen met de FAA en de NTSB aan een onderzoek om een mogelijke oorzaak te achterhalen.

‘Alhoewel er geen duidelijke aanleiding is voor de recente close calls en de onderzoeken nog lopen wil ik ervoor zorgen dat we er alles aan doen om dergelijke incidenten te voorkomen’, aldus Buttigeig.

Deze week gaat de Federal Aviation Administration in gesprek met diverse luchtvaartmaatschappijen om de recente incidenten te bespreken. Wanneer het onderzoek naar de incidenten af is zullen de FAA en de NTSB naar verwachting met aanbevelingen komen om herhalingen te voorkomen.

In januari vonden er twee incidenten plaats op de luchthavens van Honolulu en New York JFK. Begin februari landde een Boeing 767F van FedEx bijna op een Boeing 737 van Southwest toen beide toestellen een klaring kregen om van dezelfde start- en landingsbaan gebruik te maken. Twee weken geleden bevond een zakenjet zich in Boston op de baan waar een Embraer 190 van JetBlue aan het landen was.