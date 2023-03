Emirates presenteert nieuw kleurenschema | Foto’s

Emirates heeft voor het eerst sinds 1999 een nieuw kleurenschema gekozen. Ondanks enkele aanpassingen is het algemene ontwerp nog nagenoeg hetzelfde als bij de oprichting in 1985.

De nieuwe beschildering bevat onder andere een 3D effect op de staart, beschilderde vleugeltippen en grotere belettering. Topman Tim Clarke geeft aan dat er bewust voor is gekozen om het nieuwe ontwerp niet te veel te veranderen.

‘De beschildering van een vliegtuig is het meest herkenbare onderdeel van een luchtvaartmaatschappij. Het is een visuele representatie van onze identiteit, waar we trots op zijn en die we op al onze bestemmingen laten zien. We verfrissen onze beschildering zonder de belangrijke elementen van onze identiteit te verliezen,’ aldus Tim Clarke.