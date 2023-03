Nieuwe Gulfstream van defensie aangekomen in Eindhoven

Woensdag arriveerde de nieuwe Gulfstream van de Nederlandse luchtmacht in Eindhoven. Het toestel is slechts tijdelijk op de vliegbasis, aangezien het nog voorzien moet worden van een zelfbeschermingssysteem.

De G650 zal deze maand enkele trainingsvluchten uitvoeren vanaf vliegbasis Eindhoven, dat ook de standplaats van het toestel wordt. Eind juli zal de machine naar verwachting klaar zijn om in gebruik te worden genomen en de huidige Gulfstream IV te vervangen.

Gebruikers van het toestel zullen ongetwijfeld blij zijn met de komst van de ‘nieuwe’ Gulfstream. Het oude privétoestel staat de laatste tijd bijna structureel aan de grond, waardoor veel vluchten moeten worden geannuleerd. Als alternatief wordt de vlucht soms omgeboekt naar een lijnvlucht, of wordt door Defensie een dure zakenjet ingehuurd. Vooral de laatste optie kost veel geld, maar is soms wel nodig. Niet alle vluchten, met name die naar militaire bases, kunnen met een lijnvlucht worden gevlogen.