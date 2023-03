Schiphol ziet groei van veertig procent

In februari 2023 ontving Schiphol 42 procent meer reizigers dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal zag de luchthaven 3,8 miljoen passagiers.

Van de 3,8 miljoen waren 1,5 miljoen overstappende passagiers. Deze reizigers worden twee keer meegeteld, wanneer zij aankomen en wanneer zij vertrekken. 2,6 miljoen passagiers reisden binnen Europa en 1,2 miljoen intercontinentaal.

De cijfers van de afgelopen jaren geven vanwege de nasleep van de coronacrisis, nog een vertekend beeld van de ontwikkelingen op Schiphol. Ten opzichte van 2021 is er dit jaar sprake van een groei van 649 procent. Schiphol bevindt zich nog steeds niet op het niveau van februari 2019, toen 4,8 miljoen reizigers via de Amsterdamse luchthaven reisden.

De vrachtsector op Schiphol noteerde de afgelopen maand geen groei. Er werd minder vracht vervoerd dan tijdens de coronacrisis of de jaren daarvoor. Het aantal vrachtvluchten is ten opzichte van vorig jaar ook afgenomen, van 1731 in februari 2022 naar 1333 in februari 2023.