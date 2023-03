Luftwaffe ontvangt laatste Airbus A350

Lufthansa Technik droeg donderdag de derde en laatste Airbus A350 over aan de Luftwaffe. Het eerste toestel verdwijnt weer in een hangar om te worden voorzien van een nieuw interieur.

Sinds oktober 2021 werd het toestel gereed gemaakt voor militair gebruik bij Lufthansa Technik in Hamburg. De drie vliegtuigen vervangen de twee verouderde Airbus A340’s en zullen hoofdzakelijk dienen voor het vervoer van leden van de regering. Een deel van de cabine kan ook worden omgebouwd voor troepen- of ambulancetransporten.

Vrijdag wordt de A350, Theodor Heuss genaamd, overgevlogen naar de luchthaven van Keulen, waarna het toestel kan starten met de vliegdiensten. De Airbus die als eerst werd afgeleverd, registratie 10+03, gaat nu weer terug naar Lufthansa Technik. Deze machine werd in 2020, in tegenstelling tot de tweede en derde A350, afgeleverd met een beperkte versie van de cabine. Nu de andere twee Airbussen ook zijn geleverd, wordt de cabine van de 10+03 afgemaakt. Naar verwachting beschikt de Luftwaffe in 2024 over drie operationele A350’s.

A340

De Luftwaffe beschikt op dit moment nog steeds over de twee A340’s, die tevens werden gebruikt door de bondskanselier en andere leden van de regering. Beide vliegtuigen kwamen regelmatig in het nieuws omdat ze met problemen aan de grond stonden. De toestellen zijn in 2009 en 2011 overgenomen van Lufthansa. Airbus bouwde ze in 1999 en 2000.